Maandelijks koffieochtend voor kankerpatienten en familie 12 juni 2018

Zorgvrijwilligers Brigitte Van Steenberghe, Sabrina Van Den Steen en Lieve De Bruyne houden op initiatief van Kom op tegen Kanker voortaan elke maand een koffieochtend voor kankerpatiënten en/of hun familieleden in Erpe-Mere. "Kanker is al bijzonder ingrijpend. Als een groot deel van de ondersteuning bij thuiskomst na een ziekenhuisbezoek verdwijnt, dan vallen mensen vaak in een zwart gat en daaraan willen wij iets doen", vertellen ze. Om hen te laten voelen dat ze niet alleen zijn, is contact met lotgenoten - die elkaar bijna zonder woorden begrijpen - belangrijk. "En dat kan voortaan elke derde donderdag boven de bibliotheek van Erpe-Mere van 10 tot 12 uur." De volgende editie vindt plaats op donderdag 21 juni.





(KMJ)