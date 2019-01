Maak je goede voornemen meteen waar: groepsreeks stoppen met roken KOEN MOREAU

02 januari 2019

10u11 0 Erpe-Mere Wie in Erpe-Mere voor het nieuwe jaar de strijd wil aangaan met de sigaret moet dat niet alleen doen.

Tabakoloog en psycholoog Jolien Cobbaert uit Mere richt met de steun van de gemeente Erpe-Mere twee rookstopcursussen in. De sessies vinden plaats in de bovenzaal van de bibliotheek in het GAC Steenberg op zaterdag 5 januari, 12 januari en 26 januari, 2 februari, 16 februari, 2 maart, 23 maart en 27 april. Er is een reeks van 13 tot 14.30 uur en eentje van 15 tot 16.30 uur. Deelnemers betalen voor het hele traject 48 euro. Individuele sessies zijn eveneens mogelijk. Meer info en inschrijven via www.stoppenmetroken-erpemere.be of via mail@jolien.be of 0477/80.39.82.