Loods is geheim van Wout's Gin DRANK ZOMER LANG TE PROEVEN AAN GINMOBIEL OP EVENEMENTEN KOEN MOREAU

27 juni 2018

02u47 0 Erpe-Mere De zoektocht naar de perfecte kruidenmix voor een eigen gin bracht Wout Dhondt uit Mere in zijn eigen loods. "Ik heb hier een magazijn vol bouwdrogers staan en die kunnen meer dan plakwerk uitdrogen", vertelt hij.

De eerste proevers die eind vorige week in restaurant Gozar in Erpe van Wout's Gin proefden, hadden niets dan lof voor het werk van de bouwdrogerverhuurder. "Heel veel complimenten omwille van de zachte smaak en nog meer bestellingen waren het resultaat. Mijn verpakkingen zijn nochtans nog niet klaar. Discussiëren was helaas geen optie", lacht hij.





Perfecte condities

Dhondt, afkomstig uit een familie van regionale jeneverstokers, ging dan ook niet over één nacht ijs vooraleer hij zijn eigen gin lanceerde. "Anderhalf jaar lang en negen brouwsels waren nodig voor ik tevreden was over de samenstelling, maar nu mag mijn recept er zijn", klinkt het tevreden. Trots op zijn werk koos Dhondt een toepasselijke naam: Wout's Gin. "Maar dat is vooral omdat hij zichzelf heel graag ziet", lacht echtgenote Isabelle. Het etiket is overigens terecht.





"In tegenstelling tot veel andere gins gaat het niet enkel over een eigen etiket. De komkommer, koriander en citrus worden met behulp van mijn drogers in mijn eigen magazijn in Mere in perfecte condities qua luchtvochtigheid en temperatuur gedroogd." Het stoken zelf gebeurt bij Likowi in Velzeke-Ruddershove. "Mijn gin wordt er vijf keer gedistilleerd tot een alcoholpercentage van 44°. Daarbij hebben we erop gelet dat de komkommersmaak perfect bewaard blijft. Een hele uitdaging." De ambitie is overigens groot. "Lokaal is de interesse vandaag al indrukwekkend. Net ontving ik een bestelling van meer dan duizend flessen. Exporteren naar het buitenland moet op termijn zeker mogelijk zijn."





Ginmobiel

Bedoeling is nu om de gin deze zomer nog meer te promoten. "Daartoe richtte ik een ginmobiel op waarmee ik deze zomer op heel wat evenementen en avondmarkten in de streek zal verschijnen." Isabelle gaat mee. "Dan weet ik zeker dat hij thuis geraakt", knipoogt ze. Het opfleuren van privéfeestjes is eveneens een optie. "Op basis van het smaakpalet serveren wij onze gin met de perfecte tonic en een half schijfje limoen, waardoor hij lekker en fris is. Door de zachte smaak is het eveneens mogelijk hem puur te drinken."





Wout's Gin zal vanaf juli te koop zijn bij de plaatselijke handelaars in flessen van een halve liter voor de prijs van 39,50 euro. "Het moeten niet altijd streekbieren zijn", knipoogt Wout. De bouwdrogers kennen overigens nog meer atypische functies. "Er is intussen ook een imker die met goed resultaat mijn machines gebruikt tijdens het slingeren van zijn honing. Wie weet wat er nog allemaal kan" , besluit Dhondt.