Lichtmisconcert 31 januari 2018

Concertband Oordegem en Burst Brass vieren samen met Davidsfonds Burst lichtmis met een concert op vrijdagavond 2 februari in de kerk van Burst. Achteraf is er een drankje en poffertje in het parochiaal centrum. Kaarten kosten 8 euro (leden 6 euro). Bestellen via Luc Borloo (053/62.21.14) of andere bestuursleden. Deuren open om 19.30 uur. Concert om 20 uur. (KMJ)