Lichtgewonde bij ongeval aan Carrefour Koen Moreau

15 juli 2018

Een chauffeur is zondagochtend rond 10.30 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Oudenaardsesteenweg in Erpe-Mere ter hoogte van de Carrefour. Her ongeval gebeurde bij het verlaten van de parking. Een wagen werd in de flank gegrepen. Een chauffeur werd preventief naar het ziekenhuis gevoerd. VrijWilligers van brandweer Lede beveiligden de situatie. De hinder voor het verkeer bleef beperkt.