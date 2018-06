Lerares voor tuchtraad na pikante Facebook-berichtjes Koen Moreau

16 juni 2018

12u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Erpe-Mere De Sint-Jozefschool van het Oost-Vlaamse Erpe-Mere is een tuchtprocedure gestart tegen een lerares. Die zou via Facebook pikante berichten verstuurd hebben naar minstens één leerling.

“Er zijn de afgelopen periode een aantal meldingen binnengekomen rond mogelijk laakbaar gedrag”, zeggen de directie en het schoolbestuur in een Smartschoolbericht aan de ouders deze week. Veel details willen de school of raad van bestuur niet kwijt. “Het gaat over feiten die zich afspeelden op ‘sociale media’ en waar de directie enorm werd op aangesproken”, reageert de voorzitter van het schoolbestuur Ronny Goossens.

Onprofessioneel

De herkomst van de meldingen is niet duidelijk. “De geruchten werden ons, al dan niet anoniem, gemeld door een mix van leerlingen, ouders en leerkrachten.” Wie de geruchtenmolen opstartte en met welke bedoeling dat precies gebeurde, blijft een vraag. Toch gaat het niet louter om geruchten. “We beschikken over concrete bewijzen die het opstarten van een tuchtprocedure rechtvaardigen.” Die procedure moet uitmaken wat de context was van de omstreden berichten.

“Vraag is of het gedrag van de betrokken leerkracht onbehoorlijk of onvoorzichtig was. Haar gedrag was in elk geval minstens onprofessioneel”, klinkt het duidelijk.

We beschikken over concrete bewijzen die het opstarten van een tuchtprocedure rechtvaardigen Ronny Goossens

Een gerechtelijke procedure is voorlopig niet opgestart. “Het is ook niet zeker of dat nodig is. We willen nu vooral uitvlooien of er al dan niet meer aan de hand is of was.” De tuchtprocedure blijft in elk geval gehandhaafd. “Voor ons als schoolbestuur is er zonder meer een rode lijn overschreden.”

De lerares zelf situeert de berichten in een totaal andere context. “En ook daar willen we naar luisteren zodat we zeker zijn of we de leerkracht iets ten laste of ten ontlaste moeten of kunnen leggen.”

Preventief geschorst

De lerares in kwestie werd wel preventief geschorst. “Voor de continuïteit van de lessen zal ze tot het einde van dit schooljaar wel nog examens afnemen.” Een definitieve uitspraak wil het schoolbestuur niet voor zich uit schuiven. “We willen dit liefst nog voor het einde van het schooljaar afronden zodat onze medewerkster geen twee volle vakantiemaanden in onzekerheid moet blijven.”

De betrokken leerkracht verkoos niet te reageren.