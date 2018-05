Leerlingen verzamelen 3.771 euro voor Keniaanse school 26 mei 2018

De Sint-Martinusschool uit Erpe bezorgt dit jaar de vzw Seahorse Dockers School een mooie financiële ondersteuning. "Onze school zet zich elk jaar in voor een goed doel uit de 3de of 4de wereld. Dit jaar kozen voor een lokaal schoolproject in Kenia, opgestart door de familie Dockers uit Aalst. Die startten in 2004 met het project nadat ze tijdens een reis geconfronteerd werden met de erbarmelijke omstandigheden waarin de kinderen leefden", vertelt directeur Steven Verhofstadt. Vele acties werden op het getouw gezet: filmmiddagen, fruitbrochettes als gezond tussendoortje en een 'foodmarket' als orgelpunt. De acties brachten een mooi bedrag van 3.771 euro op. Een bedrag dat de initiatiefnemers van de vzw Seahorse Dockers beloofden heel nuttig te besteden voor het schooltje.





(KMJ