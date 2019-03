Leerlingen Sint-Vincentiusschool legden zelf natuurlijke speeltuin aan: uitdagend avonturenpark met wilgenhut en -tunnel KOEN MOREAU

15 maart 2019

16u24 0 Erpe-Mere De Sint-Vincentiusschool van Aaigem opende vrijdagnamiddag naast de speelplaats een avonturenpark. Daardoor hebben de leerlingen nu een extra groene ruimte om te ravotten.

“Twee jaar geleden zijn we gestart met het vernieuwen van onze speeltuin en met het voltooien van ons avonturenpark is alles nu klaar”, vertelt directeur Griet Penninck. Bijzonder aan het avonturenpark is dat dit bedacht, uitgewerkt en gebouwd werd door de leerkrachten, de werkgroep ‘speelplaats’, de leden van de ouderraad, vrijwillige mama’s, papa’s, opa’s en de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. “De kinderen hielpen met het uitrollen van de grasmatten en het planten van een wilgentunnel en wilgenhut.”

Naast evenwichtsbalken werd in de tuin ook een buitenkeuken geïnstalleerd en werd de oude ‘buis’ van de vorige speeltuin geïntegreerd. Verder is er ook een moestuin en een bijenhotel. “Op de speelplaats kwam een schelpjeszone met zittribune, een rustige hoek om te lezen en een tekenhoek met krijtborden.” Met het vorig jaar aangelegde kunstgrasvoetbalveldje onder het afdak hebben de kinderen van de Sint-Vincentiusschool dus nog meer mogelijkheden om te ravotten.