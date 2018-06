Leerlingen gemeentescholen fietsen 23 kilometer 22 juni 2018

02u46 0

Turnleerkracht Freek Hostens van de gemeentescholen van Burst en Erondegem bezorgde zijn leerlingen aan het einde van het schooljaar nog een zondagse sportieve uitdaging. De man stippelde een aardige fietstocht van 23 kilometer uit met vertrek en aankomst aan de school in Burst. Die tocht langs Zonnegem, Vlierzele, Vlekkem, Erondegem, Erpe, Mere en Aaigem bracht 72 fietsers - zowel leerlingen als ouders - op de been. Zij werden begeleid door twee wegkapiteins per fiets, drie motards en een bezemwagen.











(KMJ)