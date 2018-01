Leerling-chauffeur tegen voorligger 29 januari 2018

Een leerling-chauffeur die nog maar net alleen de baan op mocht, is gisteren om 18 uur op zijn voorligger ingereden. Die reed richting Vijfhuizen toen hij op de Leedsesteenweg in Erpe halt hield om linksaf de Groenstraat in te rijden. De jonge chauffeur merkte niet op dat de wagen voor hem stopte en knalde er met volle snelheid in. De chauffeur en de inzittende van de aangereden wagen raakten lichtgewond. Een wagen moest getakeld worden en de brandweer ruimde de weg. Dat veroorzaakte beperkte hinder. Vorige dinsdag werd op exact dezelfde plaats een overstekende vrouw aangereden. (KMJ)