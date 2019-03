Leedsesteenweg uren afgesloten door afgewaaide takken en afgeknapte elektriciteitskabel KOEN MOREAU

10 maart 2019

17u06 0 Erpe-Mere De Leedsesteenweg in Erpe was zondagmiddag enkele uren afgesloten tussen het kruispunt Vijfhuizen en Lede doordat een boom de wind niet langer kon weerstaan en in zijn val een elektriciteitskabel losrukte.

Omstreeks 13 uur kwam in de buurt van de onderdoorgang van de Molenbeek en de afslag naar de Kleine Steenweg een tak naar beneden. Daardoor werd ook een elektriciteitskabel losgerukt die dwars over de straat kwam te liggen. Een bijzonder gevaarlijke situatie. De politie versperde daardoor aan één kant de steenweg zodat automobilisten beseften dat er geen doorgang mogelijk was. Pas nadat een technieker van Fluvius, de nieuwe naam van Eandis, de elektriciteit afkoppelde en de brandweer de takken kleinde kon de steenweg terug opengesteld worden voor het verkeer.