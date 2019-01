Lagere schoolkinderen laten stem eveneens horen in klimaatdebat KOEN MOREAU

30 januari 2019

17u29 0 Erpe-Mere Omdat niet alleen middelbare scholieren begaan zijn met het klimaat, voeren de derdeklassers van de lagere basisschool Sint-Jozef in Mere op hun speelplaats actie voor het klimaat.

“Ook onze leerlingen willen hun stem laten horen omdat ze vinden dat er iets gedaan moet worden om ‘onze’ planeet te redden”, vertelt leerkracht An De Schutter. Voor de eerste editie maakten de leerlingen alvast boodschappen zoals ‘We wachten niet tot morgen!’, ‘Laat ons niet in de steek!’ en ‘Morgen is het te laat!’. Aan het einde van de ‘protestdag’ trekken ze met z’n allen naar de schoolpoort om hun stem te laten horen aan alle aanwezigen. En daar blijft het niet bij. “In de klas werken we verder rond ‘milieu en klimaat’ en wellicht zijn we volgende week opnieuw van de partij.”