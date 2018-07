LAB9420 wil kloof tussen bestuur en burgers wegwerken “Laat de ideeën maar opborrelen” Koen Moreau

17 juli 2018

19u11 4 Erpe-Mere Vier dynamische dertigers zijn een creatieve denktank voor Erpe-Mere gestart. “We willen mensen doen denken over wat hier zoal gebeurt en er voor zorgen dat wat er leeft ook tot het schoon verdiep raakt”, luidt het duidelijk.

Na enkele niet onopgemerkte passages op Facebook is LAB9420 tijdens de zomerconcerten maandagavond op het domein Steenberg voor het eerst echt naar buiten gekomen. “We zijn al maanden bezig met ideeën om, een beetje in de stijl van het Aalsterse Over.Morgen, de inhoud achter het nieuws te zoeken en mensen aan te zetten er ook eens bij na te denken”, vertellen Ellen Elaut (38), Yanic Nelis (36), Sarah Liddicot (34) en Kim Goossens (33). Na een korte verkenning als ‘Burger Man’ begin dit jaar op Facebook besloten de vier als een laboratorium waarin tal van ideeën opborrelen hun rol in Erpe-Mere te spelen. “Geen politieke rol voor alle duidelijkheid. We staan op geen enkele lijst en hebben ook geen politieke agenda. We willen enkel mensen samen brengen, het sociaal weefsel versterken en als het even kan de kloof tussen politici en burger verkleinen.” In aanloop naar de verkiezingen worden wel politieke thema’s aangesneden. “Onrechtstreeks gebeurt dat door dingen bespreekbaar te maken en mensen te laten nadenken, maar een doel op zich is het niet. We zien wel waar we uitkomen.” Maandagavond trok LAB9420 gewapend met camera en microfoon rond op Steenberg om mensen te laten horen wat zij belangrijk vinden. Jaymes, zoontje van Koen Oosterlinck en Vanessa De Wilde uit Mere, vroeg prompt meer plaats om te spelen. “Thema’s die steeds terugkomen zullen we niet uit de weg gaan, maar net uitdiepen. Misschien wel met initiatieven in de stijl van de klimaattafels”, luidt het. Op de facebookpagina ‘LAB9420’ valt in elk geval heel wat te beleven.

Kim is dan ook een geweldig cartoonist. Recent voerde hij schepen De Windt op als ‘wind’molen op de Seskenskouter naar aanleiding van de vergunning voor de bouw van windturbines. Een fotobewerking combineert dan weer een windturbine met een speeltuig en een andere prent toont het voltallige schepencollege in zwemtenue boven, in, op en naast de vijver van Steenberg. “Een knipoog die toont dat elke medaille twee zijdes heeft. De zwemprent kwam er omdat veel mensen vragende partij zijn voor zweminfrastructuur of een samenwerking willen met buurgemeenten die zweminfrastructuur hebben.” Door al die opborrelende ideeën te verzamelen, wordt misschien meer mogelijk. “Zowel bij de bevolking als in de politiek krijg je meer draagvlak wanneer ideeën van onder uit groeien. Zonder mensen in een richting te duwen, willen wij daar bij helpen”, besluiten Ellen, Sarah, Yanic en Kim.