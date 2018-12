Laatste gemeenteraad voor negen mandatarissen KOEN MOREAU

19 december 2018

Aan het einde van de laatste gemeenteraad van het jaar en van de legislatuur werd in Erpe-Mere afscheid genomen van negen mandatarissen. Zij namen niet meer deel aan de verkiezingen of werden niet herverkozen. Burgemeester Hugo De Waele (CD&V) had voor elk van hen wat lovende woorden en een fles fonkelwijn van het domein Steenberg in Zuid-Afrika.