Kruisen steenweg niet mogelijk aan Bosstraat 09 februari 2018

02u25 0

Automobilisten die van en naar Mere rijden via de Oudenaardsesteenweg, Bosstraat en Loskadestraat moeten volgende week tijdens de krokusvakantie rekening houden met een gewijzigde verkeerssituatie. Wegens werken aan de nutsvoorzieningen zal het ter hoogte van de verkeerslichten niet mogelijk zijn de steenweg te kruisen. Linksaf slaan, op de Oudenaardsesteenweg enerzijds of komende vanuit de Bosstraat anderzijds, is daardoor niet mogelijk. Verkeer richting Mere moet langs Erpe rijden. In de Loskadestraat wordt tijdelijk enkele rijrichting ingevoerd richting steenweg. Zwaar vervoer moet omrijden langs Erpe. De treinhalte Erpe-Mere blijft tijdens de werken wel bereikbaar via de N46.





(KMJ)