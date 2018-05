Krinkels brengt groene vingers naar Oost-Vlaanderen 04 mei 2018

De firma Krinkels, marktleider voor het onderhoud op en rond snelwegen, gewest- en gemeentewegen, parken, pleinen, waterwegen en sportterreinen, opende net een vestiging in het industriepark van Erpe-Mere.





Van daaruit wil het bedrijf gespecialiseerd in ecologische onkruidbestrijding voortaan Oost-Vlaanderen bedienen. "De laatste drie jaar zijn we in die regio met 50% gegroeid. We zochten daarom een extra locatie op de as Gent-Brussel. Erpe-Mere was ideaal", vertelt Peter Loyens. Krinkels telt momenteel 530 personeelsleden waarvan 90 in Oost-Vlaanderen. "Voor onze verdere groei zoeken we een twintigtal medewerkers zowel laag- als hoog opgeleid met groene vingers en ervaring in de bouw."





(KMJ)