Koppel zwaar opgelicht bij afsluiten online lening 06 maart 2018

02u53 0 Erpe-Mere Een goedkope lening om extra bouwkosten te betalen is een koppel uit Burst zuur opgebroken. De lening aan 2 procent die ze via internet afsloten bleek oplichting.

"We hadden vooraf alles op internet goed nagekeken om zeker te zijn dat het niet om fraudeurs ging. Alles leek in orde", luidt het. Na lang denken en gesprekken via e-mail en Whatsapp tekende het paar in op een lening van 15.000 euro over 25 jaar. "Alle documenten zagen er betrouwbaar uit."





De taalfouten en Spaanse stukken tekst merkten ze niet op. Toen een certificaat bij een notaris 200 euro kostte, betaalden ze dat zoals verzocht via Western Union naar het West-Afrikaanse Benin. "Daarna betaalden we via dezelfde weg nog eens 645 euro aan extra kosten die ter onze laste waren."





Toen de 'bankdirecteur' liet weten dat er nog eens 450 euro moest overgemaakt worden, besefte het koppel dat er iets niet in orde was. Ze trokken naar de politie in Zottegem. "Ons vermoeden bleek juist en de politie gaf ons weinig hoop over het recupereren van het geld." (KMJ)