Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia brengt kerstconcert met solist Koen Coppé KOEN MOREAU

17 december 2018

16u42 0 Erpe-Mere Het kerstconcert van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Erpe bevat dit jaar twee edities.

De muzikanten ontvangen muziekliefhebbers in de Sint-Martinuskerk van Erpe op vrijdag 21 en zaterdagavond 22 december, telkens om 20 uur. De deuren openen om 19.30 uur. Op het programma een selectie van de mooiste, recente harmoniemuziek. Dit onder leiding van dirigent Bob Van der Stieckt en in samenwerking met solist, fagottist Koen Coppe. Tickets kosten 10 euro, drankje inclusief, en zijn te verkrijgen bij de muzikanten of via info@harmonie-erpe.be.