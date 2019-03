Kleutertjes feliciteren ‘Petj’ Romain met carnavalsdans voor 100ste verjaardag KOEN MOREAU

01 maart 2019

16u34 0 Erpe-Mere Dag op dag 100 jaar nadata Honoré Romain D’haese in de Vijverstraat van Mere het levenslicht zag, bezochten een honderdtal kleuters van de vlakbij gelegen school de man in serviceflats de Merelaar.

De zelfstandig installateur en verkoper van elektronicaspullen zoals strijkijzers, radio’s en televisies uit Mere genoot met volle teugen. Hij is dan ook geen onbekende voor de kinderen van de nabijgelegen school. Dat komt vooral door kleindochter Ilja. Zij staat voor de derde kleuterklas en kan vanuit haar klasje de flats zien. Geregeld wordt er dan ook eens gezwaaid en ook tijdens wandelingen komen de kinderen Romain en partner Maria tegen . Vorig jaar knutselde de krasse senior overigens nog een vogelhuisje voor de school.

“Als het mooi weer is trek ik er op uit en maak ik foto’s”, vertelt de man die acht kinderen, 15 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen heeft. De gemaakte foto’s drukt hij vervolgens zelf af met zijn printer. Ondanks zijn gezegende leeftijd kan hij zich nog bijzonder goed uit de slag trekken op zijn computer. De eeuweling is bovendien actief op Facebook. Het geheim van zijn gezegende leeftijd zit hem in het bewegen en bezig blijven. Dat hij elke drie dagen nog steeds zijn eigen vers brood bakt, helpt wellicht eveneens.

Het leven spaarde de man nochtans niet. Na vele jaren hard werken verloor hij in 1976 zijn vrouw Julia aan kanker. In 1980 verongelukte zoon Dirk met zijn moto op de snelweg toen hij onderweg was naar de kust en in 1999 werd de oudste zoon Jef eveneens weggerukt na een tragisch ongeval toen een vrachtwagen op de ring van Antwerpen over zijn wagen walste. Desondanks hield Romain zich kranig. In 1983 hertrouwde hij met Maria Van Roy en twee jaar geleden namen ze samen hun intrek in serviceflat De Mereleer in Mere.