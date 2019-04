Kleindochter Michelle palmt kapsalon en huis van opa Marc in voor filmopnames KOEN MOREAU

11 april 2019

17u17 4 Erpe-Mere Deze week werd een kortfilm gedraaid op de hoek van de Kerkveldstraat en Kleine Steenstraat in Mere. “Aangezien we het nog steeds volledige ingerichte kapsalon van mijn grootvader konden gebruiken, werd dat het uitgangspunt van onze film”, lacht kleindochter en regieassistente Michelle.

Voor hun eindwerk aan de Luca School of Arts campus Narafi in Vorst draaien laatstejaarsstudenten Michelle Laroy uit Mere en Andries Courteaux uit Nieuwerkerken met behulp van twee professionele acteurs, collega-studenten en bereidwillige ouders een kortfilm die hun eindwerk zal vormen. Decor daarvoor situeert zich op enkele meters van het huis van Michelle.

“We zijn het niet ver gaan zoeken aangezien we het gesloten, maar nog steeds volledig ingerichte kapsalon van mijn opa wilden gebruiken”, vertelt Michelle. Het gevolg daarvan is dat je deze week aan het opvallende hoekhuis waar vroeger Kapper Marc en kledingzaak Vivaldi’s te vinden was een nadarhek aantrof met het opschrift ‘Gelieve uw motor stil te leggen. Filmopnames’.

Surrealistisch

“Voor ons is het de eerste keer dat we alles van begin tot einde volledig zelf moeten doen. Dat is leuk, boeiend en lukt perfect als je goede probleemoplossers inschakelt”, knipogen de twee. In hun kortfilm die tussen de vijf en tien minuten zal duren, vertellen ze het verhaal van twee mensen die op elkaar verliefd zijn en door elkaar geobsedeerd zijn, terwijl ze dat van elkaar niet weten. “We kozen voor iets surrealistisch waarbij onder andere borstels door het beeld vliegen.” Een verhaal waarvoor regisseur Andries en regieassistente Michelle elkaar perfect vinden en dat perfect gestalte krijgt dankzij acteurs Aline Nuyens en Bram De Win van In The Picture.

Toch zien Michelle en Andries hun toekomst niet meteen in het film maken. “Michelle is vooral sterk in monteren, terwijl ik eerder voor visuele effecten ga”, verklapt Andries. Hij gaat direct na het voltooien van zijn opleiding overigens aan de slag voor Medialaan om daar via Kamaraki voor online content te zorgen voor de HLN-website en app.