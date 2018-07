Kinderen trappen balletje op straat, omdat het mag Koen Moreau

30 juli 2018

09u30 0 Erpe-Mere Het asfalt van de Beekstraat in Mere vormde het voorbije weekend het ideale voetbalveld voor enkele kinderen uit de straat.

Zij profiteerden volop van hun verkeersvrij gemaakte speelstraat om te doen wat anders enkel in de eigen mooie tuinen mogelijk is. Terwijl de jongens de straat als alternatief voor het verdorde gras testten, werden de meisjes uitgebreid geschminkt. Sinds vorig jaar wordt de Beekstraat in de zomer vier weekends omgevormd tot speelstraat. Deze zomer gebeurt dat nog één keer op 11 en 12 augustus.