Kinderen De Brug aan de slag in bakkerij 06 februari 2018

Bakker François uit Mere kreeg een klasje van de basisschool voor buitengewoon onderwijs De Brug uit Erpe op bezoek. Juffen Ruth en Chloé hadden het in de klas over 'de bakker' en een bezoek aan een bakkerij maakte de les compleet. Hoogtepunt was toen de kinderen zelf koekjes mochten bakken.





(KMJ)