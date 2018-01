Kinderdagverblijf Pamperbroekje in het nieuw 24 januari 2018

Omdat de container tijdens de zes maanden durende verbouwingen niet erg geschikt was, kwam de kerstman een keertje niet langs in kinderverblijf Pamperbroekje langs Dorent in Burst.





"Het was daar niet echt praktisch en uiteindelijk wilden we liever onze ouders een drankje en hapje aanbieden in onze vernieuwde crèche", vertelt Evi Van Der Meulen. Haar echtgenoot en vader verbouwden de achterbouw tot een grote en heldere ruimte, waardoor de kindjes en verzorgsters er voortaan nog van meer comfort kunnen genieten. Na zes maanden in een beperkte ruimte verwelkomden Evi samen met Lisa De Jaegher en Evi Van Der Haegen de ouders in het nieuwe decor waardoor het - iets later dan gewoonlijk - vooralsnog een gezellige avond werd.





(KMJ)