Kind afgevoerd na aanrijding in file richting kust Koen Moreau

25 juli 2018

13u08 0 Erpe-Mere In de file op de E40 richting kust gebeurde woensdag rond de middag een ongeval tussen Erpe-Mere en Wetteren.

Een chauffeur die op de linkerrijstrook reed, merkte ter hoogte van de grens van Vlekkem met Vlierzele te laat op dat verkeer vertraagde. De wagen reed in op de voorligger en de schade was vrij ernstig. Een kindje dat in de wagen zat werd preventief naar het ziekenhuis gevoerd. Beide wagens werden getakeld. De brandweer ruimde de weg. Door het ongeval was de linker- en middenrijstrook ongeveer een half uur versperd. Dat was voldoende om een file te creëren van voor Aalst.