Kettingbotsing met zes auto's aan Pizza Express

Aan de oprit van de E40 in Erpe-Mere zijn dinsdagavond iets na 16 uur zes wagens op elkaar ingereden. Alle wagens reden op de Oudenaardsesteenweg richting Zottegem toen ter hoogte van de Pizza Express een opeenstapeling van botsingen gebeurde. "Ik stond stil, maar werd langs achteren aangereden waardoor ik tegen mijn voorligger knalde. Nadien volgden nog drie klappen en met wat tijd tussen nog een vierde", vertelt een van de betrokken chauffeurs. De impact van de laatste aanrijding was het hevigste. Daar gingen ook alle airbags af. Nogal wat inzittenden klaagden over pijn aan de nek of stramme spieren, maar behalve de materiële schade bleef de balans beperkt. Tijdens de vaststellingen van het ongeval bleef één rijstrook afgesloten. Dat veroorzaakte nauwelijks hinder voor het verkeer.





(FEL)