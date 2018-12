Kerstman beloont bloedgevers KOEN MOREAU

04 december 2018

20u57 0 Erpe-Mere Tijdens de bloedafnames van het Rode Kruis in Erpe-Mere op vrijdagavond 7 december in Erpe-Mere worden bloedgevers beloond met een geschenkje van de kerstman.

Wie minstens 18 jaar is en bloed wil geven, is welkom van 18 tot 21 uur in het ontmoetingscentrum achter de serviceflats langs de Nieuwstraat in Mere.