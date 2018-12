Kersthappenings op scholen KOEN MOREAU

05 december 2018

17u38 2 Erpe-Mere Vergeet de kerstmarkten van Aalst, Gent en Brussel. Vrijdagavond kan je de kerstsfeer opsnuiven op verschillende scholen in Erpe-Mere en Lede.

Zo kan je terecht op de vrije lagere school langs de Kloosterstraat in Mere van 15.30 tot 19 uur voor creatieve handgemaakte kerstgeschenkjes en ambachtelijke lekkernijen. In Burst kan je vanaf 18 uur terecht in de Sint-Franciscusschool aan de kerk voor kunstwerkjes, hapjes en drankjes. Ook in ‘t Wimpelke in Impe is er van 15.30 tot 21 uur een kerstmarkt. Zaterdag is er een winterhappening op de Sint-Martinusschool in Erpe. De deuren openen om 18 uur. Een kinderkoor en ‘t Klein Muziekske zorgen vanaf 18.45 uur voor muzikaal vermaak.