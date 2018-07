Kermiswegomlegging zet kwaad bloed in wijk 10 juli 2018

02u49 0 Erpe-Mere Inwoners van de wijk aan de Ninovestraat in Burst vinden het niet verantwoord dat de wegomlegging rond de kermis al het verkeer door hun straten stuurt. "Gemakelijkshalve werden de werken in onze straat vergeten, waardoor er nu heel wat verkeer door onze versmalde straat rijdt", klinkt het.

Oorspronkelijk was het de bedoeling het verkeer via de Stationsstraat - mits het plaatsen van snelheidsremmers - door de kermis te sturen.





Uiteindelijk werd gekozen om dat in het belang van veiligheid toch niet te doen. Geen slechte keuze aangezien anders de wegomlegging voor de werken op de steenweg al het verkeer komende van Zottegem tussen de attracties zou sturen. Als alternatief werd gekozen om het verkeer door de wijk aan de Ninovestraat te laten rijden, maar dat zet kwaad bloed bij de inwoners van de wijk. "Helaas werden daarbij de werken in onze wijk gemakshalve vergeten waardoor gelede bussen en tientonners met onaangepaste snelheid door onze versmalde straten komen", zegt Leo Scheerlinck.





Advies politie

Scheerlinck begrijpt niet waarom de grote wegomlegging niet verder omgeleid werd via de bredere straten langs Bambrugge.





Zaterdagavond werd in de wijk ook al een bloembak stuk gereden. Schepen van Feestelijkheden Johan Van Vaerenbergh (CD&V) verwijst naar de politie. "Wij volgen hun advies. De kermis duurt slechts enkele dagen en de Kwalestraat is nu al oververzadigd", reageert die.





(KMJ)