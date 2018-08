Kermistoog Chiro Liebel verhuist Koen Moreau

02 augustus 2018

12u00 1

Wegens de bouw van de nieuwe gemeenteschool in Erondegem wijkt de kermistoog van Chiro Liebel in het weekend van 3, 4 en 5 augustus uit naar de site aan de kerk. Daar zal een grote tent opgetrokken worden. "We verwelkomen iedereen vrijdagavond vanaf 18 uur, en zaterdag vanaf 15 uur", klinkt het bij de leiding. "Zondag maken we er vanaf 15 uur een familiedag van, met een schminkstand voor de kinderen."