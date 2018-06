Kermis rond kerk 29 juni 2018

De start van de zomervakantie betekent ook de start voor de kermisweken in Burst. Dit weekend wordt die door Davidsfonds Burst gevierd rond de kerk.





Zaterdag is er een braderie en kan je in het parochiaal centrum de tentoonstelling 'Chris De Pauw' bezoeken. Om 16 uur opent het kermiscafé en om 17 uur start de paardenommegang. Zondag is er om 10.30 uur comedy-aperitief met Han Solo. Vanaf 16 uur kunnen de kleinsten zich uitleven op een springkasteel en aan een schminkstand. Om 18.30 uur treedt coverband @lib op, om 20 uur neemt partyban Six & Sara over. Vanaf 22 uur kermisfuif met DJ Vavaert. Maandag is er om 10 uur zielmiscafé. Kaarten voor het aperitief kosten 8 euro in voorverkoop en 10 euro op de dag zelf. Reserveren via 0477/60.99.20. Alle andere acitiviteiten zijn gratis. (KMJ)