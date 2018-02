Kerkhoven Aaigem en Bambrugge krijgen natuurlijk uitzicht 02 februari 2018

02u30 0 Erpe-Mere Na de eerdere ingroening van de kerkhoven van Erpe en Erondegem, zal nu een zelfde operatie gebeuren voor de begraafplaatsen van Aaigem en Bambrugge. "We hebben lessen getrokken uit wat vorige keer fout liep", aldus milieuschepen Reinold De Vuyst (N-VA).

Door de ingroening kan het onderhoud vlotter en zonder verboden pesticiden gebeuren. Daarnaast kan de onderhoudskost enorm teruggedrongen worden. "De kostprijs van twee grafmakers bedraagt ongeveer 75.000 euro per jaar. Het onderhoud van twee ingegroende begraafplaatsen door werknemers van een sociale werkplaats kost, btw inclusief, 31.000 euro per jaar", geeft De Vuyst mee.





De eerste ingroening ging gepaard met veel tumult en onvrede. "De communicatie en het eerste onderhoud zijn toen niet goed gebeurd. We hebben daar lessen uit getrokken en zullen het nu beter doen", belooft de man. De grafmakers verdwijnen overigens niet volledig van de kerhoven. "Voor het begraven en tijdens Allerheiligen voorzien we uiteraard nog altijd personeel, maar door de aanwezigheid van infoborden willen we bezoekers spontaan duidelijk maken waar afvalcontainers en water te vinden zijn." Om vandalisme tegen te gaan, zal de gemeente drie mobiele camera's aankopen om op die manier een oogje in het zeil te houden. (KMJ)