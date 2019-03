Karolien (38) maakt droom waar en start eigen schoonheidssalon 'O Belle’ KOEN MOREAU

05 maart 2019

16u53 0 Erpe-Mere Een jaar nadat Karolien Leriche (38) van Zottegem naar Aaigem verhuisde, waagt ze de sprong en start ze een eigen schoonheidssalon.

“Ik heb zeventien jaar gewerkt in de verzekeringsbranche en was daarnaast al een poos al schoonheidsspecialiste aan de slag”, vertelt ze. Een re-organisatieronde bij haar werkgever zorgde er voor dat ze besloot de sprong te wagen. “Dit is wat ik graag doe”, vertelt de mama van twee. Voortaan kan je na afspraak zes dagen op zeven bij haar langs Opaaigem terecht voor make-up, gelaatsverzorgingen in functie van het huidtype, nagelverzorging, handmanicure, pedicure, voetreflexologie, epilatie en (hotstone) massages. Over de prijs moet je je evenmin zorgen maken. “Een basis gelaatsverzorging zonder massage is al mogelijk vanaf 35 euro.” Meer info op de Facebookpagina ‘O BELLE -by Karolien- of via 0479/61.99.24.