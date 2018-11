Kaatje van Ketnet viert haar verjaardag op Sint-Vincentiusschool KOEN MOREAU

12 november 2018

18u44 0 Erpe-Mere De kleutertjes van de Sint-Vincentiusschool van Aaigem beleefden maandag een topnamiddag. Niemand minder dan Kaatje van Ketnet vierde op de school haar tiende verjaardag met een poppenkast, liedjes en dans.

Het bezoek van de populaire Ketnet-figuur, intussen 10 jaar op de buis, was te danken aan een inzending van juf Jana van de eerste kleuterklas. Daardoor werd de Sint-Vincentiusschool één van de 30 scholen waar Kaatje een feestje bouwde. Daarbij hoorden heel wat cadeautjes: voor de kinderen én voor Kaatje. “Ik zal die allemaal boven mijn bed hangen”, giechelde Kaatje toen ze alles in ontvangst nam. Elke klas mocht ook nog eens op de foto met de goedlachse speelkameraad van Kamiel. Die was er niet bij, maar heel wat jongens waren verkleed als draak Kamiel en dat vond Kaatje heel fijn. De meisjes waren dan weer uitgedost als Kaatje en ook dat kon op een enthousiast Kaatje rekenen.