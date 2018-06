Julie (10) mag bmx'en op WK in Azerbeidzjan 02 juni 2018

02u55 0 Erpe-Mere Een kleine bmx-fiets brengt Julie Geers (10) zowat overal ter wereld. Momenteel arriveerde ze net in Baku, Azerbeidjan. Daar neemt ze woensdag deel aan het wereldkampioenschap bmx.

In 2016 en 2017 haalde Julie eveneens de wereldkampioenschappen. Dat leverde trips naar Colombia en de Verenigde Staten op. "Toch maakte ik vrijdagmorgen eerst nog een toets voor ik naar de luchthaven mocht vertrekken", vertelt het meisje. Vakantie zijn de tripjes overigens niet. "Zaterdag staat een parcoursverkenning op het programma. Trainen gebeurt op zondag en maandag. Enkel dinsdag is rustdag."





Het laatste jaar reed Julie mee in de jongensreeksen. "Die rijden iets beter, technischer en explosiever waardoor ik me nog meer moet bewijzen." Of dat net als bij de Europese Manches in Blegny, het Italiaanse Verona en Nederlandse Kampen rendeert, weten we woensdag. Of Julie beter doet dan haar zevende plaats in Colombia en de derde plaats in de V.S. blijft afwachten. Een rit -dus geen stunt-bmx - duurt amper 40 seconden, waardoor er geen marge is voor fouten. "Een slechte start of het fout aansnijden van een bocht kan een groot verschil maken. Om de finale te rijden moet ik bij de eerste acht eindigen." Stress heeft Julie niet. "Ik ben veel nerveuzer voor kleine wedstrijden. Hier aan de start staan is al geweldig."





(KMJ)