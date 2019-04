Jubileumjaar voor Singhet Fro Mere: koor blaast 50 kaarsjes uit KOEN MOREAU

02 april 2019

20u37 0 Erpe-Mere Het jaar 2019 wordt een feestjaar voor het 50-jarig gemengd zangkoor Singhet Fro Mere.

“We zijn ons jubileumjaar net als de tien voorgaande jaren gestart met een kleinkunstavond en hebben nog heel wat in petto”, verklapt voorzitter Marc Verstichel. Op het programma staat dit jaar op 16 juni nog een jubileummis gevolgd door een receptie en overzichtstentoonstelling in het Ontmoetingscentrum in de Nieuwstraat en in het lokaal in het oude schooltje achteraan op de parking. Op zondag 14 september is er een kaas- en wijnavond en op zaterdag 12 oktober volgt een jubileumconcert in de Sint-Bavokerk van Mere.

Het koor kan ook nog wat versterking gebruiken. “Iedereen die zin heeft om mee te zingen, is welkom tijdens onze repetities in de oude schoolgebouwen achter de serviceflats op dinsdagavond van 20 tot 22 uur.” Meer info bij de koorleden, via www.singhetfromere.be of via 053/83.16.91.