Joggingclub Funrunners loopt 2018 uit met clubfeest als opwarmertje voor Vredesloop KOEN MOREAU

06 december 2018

19u07 0 Erpe-Mere De Funrunners van Erpe-Mere kregen dit jaar liefst twee ledenfeesten. “We hebben besloten ons clubfeest voortaan na de zomer te houden. Omdat het zonde was te wachten tot eind 2019 besloten we dit jaar tweemaal te feesten “, vertelt Kim Oosterlinck.

Het feest vond plaats in ‘t Zavelhof in Vlierzele en kende met 65 deelnemers een mooie opkomst. Het voorbije jaar werd overlopen waarbij de clubkampioenen en trainingskampioenen alsook de opvallendste prestaties in de bloemetjes of Cava werden gezet. Nadien ging de dansvloer open. De laatsten gingen pas heel vroeg naar huis, maar desondanks was een mooie delegatie clubleden present bij de Priester Daens Vredesloop in Aalst.