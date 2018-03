Jeugdhuis Dido viert 50-jarig bestaan OM VERJAARDAG TE VIEREN ORGANISEREN LEDEN TWEE FEESTWEEKENDS KOEN MOREAU

29 maart 2018

Erpe-Mere Jeugdhuis Dido, pionier der jeugdhuizen in de regio, blaast dit jaar 50 kaarsjes uit. Een bijzondere situatie in tijden dat jeugdhuizen meer en meer verdwijnen. Nog bijzonderder is de blijvende band met tal van oud-leden.

Dit weekend zullen heel wat oudgedienden van jeugdhuis Dido terugkeren naar hun roots langs de Oude Heirbaan in Erpe. Het jeugdhuis, destijds opgericht door enkele KSA'ers onder impuls van pastoor Ward Bosteels, houdt er een eerste feestweekend om het vijftigjarig bestaan te vieren. "Eigenlijk bestaat de jeugdhuiswerking al sinds 1963, maar in 1968 werd 'Berg en Dal' omgevormd tot Dido", vertellen Peter D'Herde en Luc De Vriendt. In korte tijd werd het jeugdhuis, genoemd naar de eeuwig trouwe koningin uit de legende van Dido & Aeneas, een begrip in de wijde omtrek. Vrij uniek was, en is nog steeds, de betrokkenheid van de oudere garde. "We laten de jonge gasten vrij om te experimenteren, maar nemen de zakelijke en financiële beslommeringen op ons en steken dit weekend uiteraard mee de handen uit de mouwen", vertelt Tom Van Impe.





Mogelijk is dat ook het geheim waardoor Dido nog steeds in leven is. Begin de jaren '70 stond het er na verbouwingen nochtans bijzonder slecht voor door de schulden en een dalend aantal leden. Toenmalig permanent verantwoordelijke Willy Hostens kon het tij keren. "Het ledenaantal steeg in enkele jaren van 250 tot bijna 500", vertelt Hostens. In de jaren '80 staken opnieuw financiële zorgen de kop op, maar dankzij de succesvolle 'Top1000' kwam alles opnieuw goed. Ook vandaag is het ledenaantal niet bijster groot meer. Jeugdhuizen lijken minder en minder van deze tijd, maar Dido geeft niet op. Met tal van creatieve projecten worden subsidies samen geharkt om de werking overeind te houden en jongeren aan te trekken. Daardoor kan ook vandaag tevreden teruggekeken worden op een mooi parcours. Het eerste verjaardagweekend valt in het Paasweekend. Dat weekend was tot vorig jaar 23 jaar lang het moment van de Dido Top1000. Vrijdag wordt om 20 uur gestart met een feestelijke openingsreceptie en expositie over 50 jaar Dido, zaterdagnamiddag is er om 14 uur een gratis kindernamiddag met theater Jeuk, om 19 uur een comedyavond met Jo De Rijck en oud-lid Steven Vromman. Zondagavond wordt om 21 uur gefeest tijdens de reüniefuif 'Aller Tijden' met dj's van vroeger en nu. In oktober volgt een tweede feestweekend.