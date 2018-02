Jeugdhuis Dido blaast 50 kaarsjes uit 23 februari 2018

Dit jaar werken leden en oud-leden van Jeugdhuis Dido uit Erpe een feestprogramma uit om de 50ste verjaardag van het jeugdhuis te vieren. "We zorgen voor een feestweekend tijdens het Paasweekend waarbij we proberen de Top1000 een doorstart te geven, op 21 september organiseren we een verkiezingsdebat en het laatste weekend van oktober zorgen we nog een keertje voor drie dagen activiteiten en pret om te bewijzen dat we als pioniers in het jeugdhuisgebeuren nog steeds overleven", vertelt oud-lid Luc De Vriendt. Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten voor het feestjaar of nog oude foto's of memorabilia heeft die niet mogen ontbreken op de tentoonstelling in het najaar, stuurt best een mailtje naar info@jeugdhuisdido.be.





(KMJ)