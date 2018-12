Jan De Wilde wordt 75: “Pas nu beleef ik meer plezier aan optreden” KOEN MOREAU

15 december 2018

09u07 0 Erpe-Mere Over vijftien dagen, op 1 januari 2019, wordt zanger Jan De Wilde 75 jaar. Een verjaardag die niet ongemerkt zal passeren. Er komt dan ook heel wat op de man af. Onder andere de 'Hèhè wat een Jan!'-concertreeks. "Het wordt een apotheose en ik moet toegeven dat ik er nu veel meer plezier aan beleef dan vroeger", vertelt de man.

Op zijn 75ste vindt Jan De Wilde dat hij zijn stem eindelijk kan beheersen. "Vroeger zong ik met een geknepen en geforceerde stem. Nu vind ik dat niet meer nodig." De typische hese stem creëerde hij zelf. "Bijzonder slecht voor de stembanden, maar ik vond dat het beter klonk." Het leverde hem net geen ereplaats op als Samson. "Guga Baul heeft tijdens een theatertour mijn 'Fanfare van Honger en Dorst' ooit vertolkt als Herman van Veen, Will Tura, Kris & Yves van Man bijt Hond, Stef Bos, mezelf en Samson. Geweldig was dat. Vooral als Samson. Ik besef dat ik mijn roeping heb gemist en eigenlijk rijk had kunnen zijn", lacht hij. Van overvloedige rijkdom en weelde kan je De Wilde niet beschuldigen. Hij woont in een eenvoudig huisje in het gehucht 'Berg' in Aaigem, deelgemeente van Erpe-Mere naast zijn geboortestad Aalst. "Als ik het woord werk hoor, moet ik nog altijd niezen en ik ben traag in alles wat ik doe. Mijn eerder beperkt aantal liedjes maakte ik wel zeer consciëntieus." Het leverde hem heel wat achterklap op.

Op kosten van vrouw

"Toen we net getrouwd waren, leefde ik op de kap van mijn vrouw Lieve die toen lesgaf op de Sint-Jozefschool in Mere. De familie sprak er schande over en toegegeven: zonder haar verdienste had ik het niet gered." Sinds het eerste optreden tot nu is Lieve nog steeds van de partij. "Ik wou haar er altijd bij. Enkele jaren zorgde ze mee voor mijn begeleiding, maar het bezorgde haar te veel stress. Nu komt ze gewoon mee." Het hielp Jan wel om bescheiden te blijven. "Vedettemaniertjes zijn belachelijk en adoratie heb ik niet graag." Hij zag dan ook van dichtbij wat collega's Urbanus en Willem Vermandere meemaakten. "Ik hoop dat dat mij nooit overkomt, want ik zou er niet mee om kunnen, dacht ik toen." Toch proefde ook De Wilde enkele maanden van wat adoratie en succes kan betekenen. "Ten tijde van Hèhè kregen we enkele maanden dag en nacht - vaak dronken - telefoontjes of stonden hier plots fans voor de deur. Ik verstopte me toen in de badkamer en de telefoontjes losten we op met een antwoordapparaat."

Ondanks al zijn jaren op het podium blijft De Wilde nog steeds een verlegen man. "Toen ik als kleine jongen voor Sint-Maarten, de Aalsterse Sinterklaas, een liedje moest zingen, wou ik liever in de grond zinken." Hij is dan ook van eenvoudige komaf. "Ik ben geboren in een kamertje van ons huis langs de Aalsterse Vooruitzichtstraat in een heel gewoon gezin."

Muziek was voor hem dan ook geen evidente keuze. "Ik wou dolgraag een piano, maar daarvoor waren we veel te arm. Mijn vader stierf op 52-jarige leeftijd aan darmkanker, toen ik negen jaar oud was. Moeder bleef alleen achter met mijn twee oudere zussen en ik."

Jans muziekkeuze werd thuis niet echt geapprecieerd. "Ik luisterde dolgraag naar Bach en de Sensational Nightingales. Maar met de zagerij, krijserij en negermuziek moest ik van mijn moeder niet afkomen." Als groot bewonderaar van schilders als Breughel en beeldhouwers allerhande belandde De Wilde uiteindelijk op Sint-Lucas in Gent. "Maar ik ontdekte snel dat er 100.000 anderen veel beter waren dan ik en ook de opleiding tot leerkracht tekenen en schilderen was niet echt mijn ding." Gelukkig experimenteerde De Wilde toen al wat met muziek. "Op mijn veertiende kocht ik een ukelele. Het kostte me 400 frank. Een jaar later betaalde ik 500 frank voor mijn eerste gitaar. Dat geld leende ik van mijn zussen. Ik heb het nooit terugbetaald. Hopelijk heb ik dat afbetaald met de hommage in mijn liedje 'Zussen'."

Geen muzikant

Nu met zijn 75ste verjaardag oud materiaal boven water komt, nijpt Jan zijn tenen samen. "Ik vind het nog altijd gênant om mezelf aan het werk te zien en van mijn eerste televisieoptreden - door Louis Neefs foutief aangekondigd als Jean De Wilde - met 'Mijn naam is De Wilde Marie Albert Jan' hoop ik nog meer dat het nooit op plaat of cd komt." Toch komen er heel wat hommages aan. De Vrt plant een eerbetoon op tv en op nieuwjaarsdag is De Wilde in de namiddag enkele uren te gast bij Radio 1.

Merkwaardig voor iemand die zichzelf bewust geen muzikant noemt. "Ik ben een amateur in de goeie zin van het woord, een liefhebber, maar echte muzikanten spelen uren per dag", zegt hij daarover. Op drie liedjes na, schreef De Wilde al zijn nummers zelf. 'De eerste sneeuw', binnenkort wellicht opnieuw op alle zenders, is daar niet bij. "Ik zong graag, maar uit armoede moest ik zelf mijn teksten schrijven. Het leverde me geen selectie op in 'Ontdek de ster' en een gelijkaardig programma. Mijn werk was dan ook nogal krakkemikkig, maar al doende leert men smeden." Met liedjeswedstrijden had De Wilde ook aan de andere kant van de tafel geen goeie ervaringen. "Iedereen die voorbij defileerde was stukken beter dan ikzelf." Het bleef dan bij iets eenmaligs.

Concertreeks

Op 13 januari staat De Wilde nog een keertje op het podium van de Ancienne Belgique met, naar eigen zeggen, 'jeugdzonden die nog goed klinken'. "De AB is voor mij de ergste plaats om op te treden. Ik heb daar altijd schrik. Ik vrees keer op keer dat het gesofisticeerde Brusselse publiek me niet zal lusten, maar eigenlijk valt het altijd mee", bekent de man. Zijn bezoek aan De Werf in zijn geboortestad Aalst op 19 januari boezemt hem minder angst in. "Mijn tournee 'Hèhè wat een Jan!' is een apotheose en ik moet toegeven dat ik nu veel meer plezier aan optreden beleef dan vroeger." Het lijkt wel een afscheid, maar of stoppen aan de orde is, blijft afwachten. "Ik heb nog niet uitgemaakt of ik verder doe. Mijn ouders werden 52 en 56 toen ze stierven, maar mijn doopmeter haalde de 104. Zelf merk ik dat ik fysiek niet meer vooruitga. Toch ben ik over het algemeen nog gezond. Ik zal wel zien wat de toekomst brengt, maar nu ga ik eerst genieten van een geweldige reeks optredens met mijn vrienden muzikanten."

