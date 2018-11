Jaar na sluiting al reünie in Swingcafé ’t Oude Hof KOEN MOREAU

13 november 2018

18u04 0 Erpe-Mere Restaurant De Grillhoeve in Erondegem wordt op zaterdagavond 17 november vanaf 23 uur nog een keertje omgetoverd tot Swingcafé ’t Oude Hof.

Sinds 2008 vulde swingcafé ‘t Oude Hof het gat in dat ontstond na het verdwijnen van De Schaapstal, de Bokkestory en ’t Stropken, maar in 2017 werd de zaak wegens gezondheidsredenen gesloten. “Het gemis werd echter te groot waardoor we, met veel dank aan de mensen van de grillhoeve, de geweldige tijd van toen nog eens een keertje zullen overdoen met de muziek en het team van toen”, vertellen An Govers, die de zaak in 2014 overnam van Dirk Schockaert, en DJ Don Diego.