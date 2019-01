Isabelle (41) opent nieuwe kruideniers- en broodjeszaak ‘Casa Caramel’ in oude gebouwen Pimboli nadat wagen in gevel belandde KOEN MOREAU

25 januari 2019

18u40 7 Erpe-Mere Na de stopzetting van delicatessenzaak De Koriander en de sluiting van het laatste buurtwinkeltje in de Zandstraat is er sinds deze week opnieuw een kruideniers- en broodjeszaak te vinden in Erondegem. “Ik wou al lang als zelfstandige starten en door het verdwijnen van enkele gevestigde waarden zag ik hier de ideale plek”, vertelt Isabelle Cobbaut.

De heropleving van de Gentsesteenweg in Erondegem zet zich verder. Sinds deze week is nu ook in het leegstaande gebouw van Pimboli een nieuwe activiteit te vinden. Eerder zorgde bakkerij Ponnet al voor een grondige vernieuwing, verbouwde Ann Lievens gewezen veilingzaal VDM tot Wellness Otentik en werd vroegere kledingzaak Faro, later Stanley’s Jungle Grill, net nog ingericht als crêperie en binnenspeeltuin FunnyDay.

Carrièreswitch

“Ik heb er een carrière opzitten in het bank- en verzekeringswezen, maar was daarop uitgekeken”, vertelt Isabelle. Op haar veertigste besloot ze de sprong te wagen. “Ik kluste geregeld bij in de horeca. Zo werkte ik in restaurant Gozar en de laatste periode werkte ik iets verderop bij bakkerij Ponnet.” Toen ze vorig jaar 40 werd, besefte ze dat het tijd was voor een switch. “Mijn zoon is intussen oud genoeg en ik droom al van jong af van een eigen zaak. Ik besefte dat het nu of nooit was.” Het werd nu.

Uitstel door ongeval

Weliswaar met heel wat uitstel. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om op 13 november te openen tegenover bakkerij Ponnet in de leegstaande wijnzaak Castillo waar vroeger ook nog even tapas restaurant Casa Tinto te vinden was.” Een plan dat volledig in duigen viel toen op 13 oktober, een maand voor de geplande opening, een chauffeur de controle over haar wagen verloor en in de gevel belandde. Het gebouw moest gestut worden door de brandweer en is omwille van discussies met de verzekeringen nog steeds niet klaar voor gebruik. “Gelukkig kwam toen het gebouw van Pimboli hier te huur waardoor ik meteen vlakbij een alternatieve locatie vond.”

Meer dan broodjes

Verzot op snoep was het oorspronkelijk doel om een snoepwinkel te openen, maar Casa Caramel – Portugees voor snoephuisje – is véél meer dan dat. “Omdat er al vrij veel chocoladezaken in de buurt waren, zocht ik iets anders. Zo kwam het idee van een broodjeszaak.” Het feit dat Isabelle daarvoor de ingrediënten in huis heeft en doordat delicatessenzaak de Koriander duidelijk gemist wordt, besloot ze haar ingrediënten ook los te verkopen en haar aanbod op de koop toe uit te breiden.

Boter, melk en eieren

“Het aanbod is weliswaar veel beperkter dan wat destijds in die delicatessenzaak te vinden was, maar een aanzet is het in elk geval. Daarnaast kan je hier gewone kruideniersproducten zoals boter, melk, eieren, rijst, wijn en nog veel meer vinden.”

Binnenkort tapas

In de zaak is ook de nodige ruimte om ter plaats iets te eten. “Maar uiteraard kan je ook alles meenemen. Bovendien kan je bij mij terecht om kaasschotels, verrassingsbrood en snoeptaarten te bestellen. Op termijn komen daar tapas bij”, vertelt Isabelle. De zaak is van dinsdag tot vrijdag open vanaf 8.30 uur tot 18.30 uur. Zaterdag sluit Casa Caramel al om 17 uur. Sluitingsdagen zijn zondag en maandag.