Inval met getrokken wapens na schoten 19 maart 2018

Bezoekers van restaurant China Wok langs de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge zaten gisterenmiddag op de eerste rij tijdens een inval van de politie in het tegenoverliggende flatgebouw. "Plots waren hier vier of vijf politiewagens en gingen agenten met getrokken wapens de flat binnen. Best spectaculair", vertellen ooggetuigen. De politie was opgeroepen omdat er in de flat geschoten was, maar het ging om een alarmpistool. Bijna meteen kwamen de agenten weer naar buiten met een geboeide man. Die werd van zijn vrijheid beroofd voor drugsgerelateerde feiten. Verder onderzoek moet de betrokkenheid van de man uitwijzen. (KMJ)