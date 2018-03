Inschrijven voor sportkampen 21 maart 2018

Inwoners van Erpe-Mere kunnen vanaf donderdag 22 maart vanaf 18 uur inschrijven voor de gemeentelijke sportkampen tijdens de maand augustus. Inschrijven kan online, via webshop.erpe-mere.be en bij de sportdienst in sporthal Steenberg. Die dienst zal op 22 maart uitzonderlijk open zijn van 18 tot 20 uur. Voor de online inschrijving wordt best vooraf geregistreerd. Mensen van buiten Erpe-Mere moeten tot maandag 26 maart wachten om zich aan te melden. Inschrijven voor de gemeentelijke speelpleinwerking kan pas vanaf donderdag 19 april. (KMJ)