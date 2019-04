Inbrekers slaan toe in Kattelinnestraat en De Kerchovelaan KOEN MOREAU

01 april 2019

Het voorbije weekend werd in Erpe en Lede ingebroken.

In de De Kechovelaan achter het station van Lede werd zaterdagochtend een inbraak vastgesteld in een leegstaande woning. ’s Avonds werd een inbraak ontdekt in de Kattelinnestraat in Erpe. Het is op geen van beide plaatsen duidelijk wat werd gestolen. De politie onderzoekt de zaak. Wie iets verdacht zag, mag dat steeds laten weten aan de lokale politie via 053/60.64.64.