Inbrekers op pad 23 mei 2018

02u56 0

Inbrekers waren tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag op pad in Aaigem, Burst en Mere. Op Aaigemdorp namen iets na 4 uur dieven de vlucht toen een inbraakalarm in werking trad nadat op de eerste verdieping een rolluik was geforceerd en een raam uitgeslagen. Een ladder stond nog tegen de gevel, maar de daders waren verdwenen. In de Jeruzamelstraat in Mere raakten dieven wel binnen. Hier verdwenen juwelen, geld en multimediamateriaal en ook in de Langeveldstraat in Burst werd ingebroken. (KMJ)