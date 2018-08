Inbraken via schuifraam en plat dak KOEN MOREAU

22 augustus 2018

17u37 2 Erpe-Mere Zowel in de Stationsstraat in Burst als op Smetlededorp waren dinsdagavond dieven actief.

In Burst werd ingebroken door een schuifraam achteraan de woning te openen. In Smetlede raakten de dieven binnen doordat ze via het plat dak van de garage aan een raam op de bovenverdieping raakten.