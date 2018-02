Huisartsen ontvangen 'Laagste drempel'-award 06 februari 2018

Welzijnsschakel Ommekeer, de armoedevereniging uit Erpe-Mere, heeft voor het eerst een 'Laagste drempel'-award uitgereikt. "Daarmee willen we mensen bedanken die inspanningen leveren voor wie het moeilijk heeft", luidt het.





De eerste award werd uitgereikt aan de huisartsen van de gemeente. "Omdat ziek zijn arm maakt en arm zijn ziek maakt, zijn jullie een belangrijke schakel", luidde de motivatie.





Dokter Patrick De Coninck, voorzitter van de huisartsenkring Asklepios mocht voor elke huisartsenpraktijk in de gemeente een oorkonde in ontvangst nemen.





(KMJ)