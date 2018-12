Hoogdag voor MS-patiënte: Emma (17) volgt training van Anderlecht en krijgt meet and greet met favoriete spelers Koen Moreau

19 december 2018

15u07 0 Erpe-Mere Het einde van de training volgen, een kus op de wang van bijna elke speler en daarna het veld op om samen met haar favoriete ploeg op de foto te gaan. Het werd een dag om nooit te vergeten voor de 17-jarige Emma Rasschaert uit Ottergem (Erpe-Mere).

De spanning was te snijden woensdagvoormiddag toen Emma samen met haar papa het trainingscomplex van RSC Anderlecht in Neerpede opreed. Het tienermeisje versierde er met de hulp van onze journalist Frank Eeckhout een meet and greet met haar favoriete spelers. Emma lijdt aan multiple sclerose, een aandoening van het centrale zenuwstelsel en had zich zondag nog belangeloos ingezet voor de jongerenafdeling van de MS-Liga. De organisatoren wilden echter ook iets doen voor Emma persoonlijk. Omdat het meisje fan is van RSC Anderlecht wilden ze haar verrassen met een bezoekje aan de spelers.

“We probeerden al verschillende keren contact te leggen met Anderlecht maar slaagden daar niet in", zegt Patrick, één van de organisatoren. Tot iemand hem doorverwees naar onze journalist Frank Eeckhout. Nog geen uur later kreeg de papa van Emma al te horen dat het bezoek aan de training in kannen en kruiken was. “Ik was echt verrast toen ik het nieuws zondag te horen kreeg. Hier kijk ik al zo lang naar uit. Ik wil vooral op de foto met Pieter Gerkens. Hij is mijn favoriete speler", zegt Emma ietwat zenuwachtig bij haar aankomst.

Aan de receptie staat David Steegen haar al op te wachten. De ontvangst is warm en hartelijk, zoals het ook wel hoort in De Warmste Week. Meteen daarna gaat het richting oefenveld waar de spelers nog een laatste inspanning leveren. Hun blikken dwalen meteen af naar dat meisje in haar rolstoel langs de kant van het veld. Zakaria Bakkali is de eerste die Emma de hand komt schudden. Zij krijgt er een kus bovenop. De rest van de spelers volgen zijn voorbeeld. Sommigen vragen zelfs hoe ze het stelt. De kine polst naar haar gezondheidstoestand. David Steegen vraagt de spelers om met Emma op de foto te gaan. Niemand stribbelt tegen. Pieter Gerkens schenk haar zelfs een gesigneerd voetbaltruitje met zijn naam en rugnummer op. Daarna nodigen de spelers Emma uit voor een groepsfoto, op het oefenveld. Haar papa wil de rolstoel het veld opduwen maar Emma houdt hem tegen. “Nee papa, ik ga tot daar stappen", zegt ze trots.

Emma kijkt de spelers nog na terwijl ze één voor één in de catacomben van het trainingscomplex verdwijnen. “Zo sympathiek dat die allemaal zijn. Dat had ik echt niet verwacht. Ook niet dat ze één voor één tot bij mij gingen komen om mij een kus te geven. Ik denk dat ik mijn wangen even niet ga wassen. En het truitje van Pieter krijgt een speciaal plaatsje op mijn kamer", glundert Emma.