Honderden treinreizigers 3 uur geblokkeerd onder E40 04 mei 2018

02u45 0 Erpe-Mere Door een probleem met de bovenleiding zaten sinds 16 uur donderdagavond 500 à 600 treinreizigers ter hoogte van de spoorwegbrug in de Merestraat in Erpe geblokkeerd. Omwille van dat grote aantal kwamen politie, brandweer en een ziekenwagen ter plaatse.

Een trein die richting Blankenberge reed op de rechtstreekse spoorlijn Brussel-Gent kwam rond 16 uur geblokkeerd te staan door een breuk in de bovenleiding. Meteen werd het spoorverkeer in beide richting stilgelegd. Een noodplan werd ontrold om de reizigers preventief bij te staan. Doordat de airco bij gebrek aan elektriciteit uitviel, liep de temperatuur in de trein hoog op. Preventief werd daarom een ziekenwagen opgeroepen. Mensen van het spoor en brandweer deelden water uit aan de reizigers. Pas om 18.30 uur arriveerde een vervangtrein. Die vertrok pas om 19 uur nadat de reizigers overgestapt waren. Op dat moment stond de trein drie uur stil. De reizigers deden door het incident 3,5 uur over het traject Brussel-Gent. Normaal is dat 30 minuten.





Verschillende treinen werden (gedeeltelijk) afgeschaft. De treinen die wel reden, kampten met vertragingen van 30 tot 50 minuten. "De herstelwerken vanaf Welle over een afstand van één kilometer zullen de hele avond en nacht duren. We hopen beide sporen weer vrij te hebben tegen de ochtendspits", stelde Frédéric Petit van Infrabel gisterenavond.





(KMJ)