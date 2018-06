Hobbykweker verliest 200 kippen door pseudo-vogelpest 28 juni 2018

02u46 0 Erpe-Mere Bij pluimveekweker Patrick Den Herder op Ottergemdorp in Erpe-Mere is deze week pseudovogelpest vastgesteld. "Op zaterdag 23 juni had ik twee dode kippen en waren er enkele ziek", vertelt de man. Intussen overleden al 147 dieren. "De resterende 62 moet ik afmaken."

Na vijf jaar rust nam Patrick net zijn hobby terug op. "Ik bestelde 300 à 350 eieren en broedde die uit tot een mooie verzameling kippen."





Tot de dieren vorige week ziek begonnen te worden. "Eerst stierven twee dieren, maar daar bleef het niet bij. Omdat de dodentol zo snel opliep, heb ik ze onmiddellijk opgehokt en mijn naaste buren verwittigd."





Zestig dagen ophokken

Een geluk want het Federaal Voedselagentschap stelde een week na de oorspronkelijke melding vast dat het om de zeer besmettelijke ziekte van Newcastle gaat. De gevolgen zijn niet min. Alle dieren moeten ingeënt of afgemaakt worden. "Omwille van de besmetting zou ik mijn dieren zestig dagen verplicht moeten ophokken. Dat doen en er dagelijks nog verliezen, zie ik niet zitten. Ik kies dus voor de korte pijn" Andere bezitters van pluimvee binnen een straal van 500 meter moeten binnen de zeven dagen al hun pluimvee of duiven - met uitzondering van eenden, ganzen en dwergkwartels - laten vaccineren en registreren. Een ophokplicht is er niet. "Deze variant is minder erg dan de echte vogelpest."





Voor mensen is er geen gevaar en de consumptie van vlees of eieren is eveneens veilig. De oorzaak van de ziekte is niet duidelijk. "Aangezien ik enkel eieren koop, moet de ziekte via duiven of andere vogels bij mijn dieren geraakt zijn." De ziekte rukt in elk geval in snel tempo op. Intussen zijn er al haarden vastgesteld in Dentergem (West-Vlaanderen), Theux (Luik), Hélécine (Waals-Brabant) en Zoutleeuw (Vlaams Brabant). "Mogelijk werden besmette dieren verkocht via de wekelijkse markten van Heist-op-den-Berg en Luik", laat het FAVV weten. Meer info over de verplichtingen en maatregelen op www.erpe-mere.be. (KMJ)